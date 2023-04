Empoli-Inter 0-3, Lukaku: “Il mio futuro? Ora faccio il massimo qui”

Romelu Lukaku, autore di due gol e un assist in Empoli-Inter 0-3 del 'Castellani', ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine della partita

Empoli-Inter 0-3, così Lukaku nel post-partita del 'Castellani' — Sul suo rapporto con i tifosi nerazzurri: "Ho un ottimo rapporto con i tifosi, ho sempre provato a dare il massimo per l'Inter. L'Inter mi ha dato l'opportunità di vincere il campionato due anni fa, devo dare il massimo".

Sul vero Lukaku che si è visto nel secondo tempo della partita: "Sto riprendendo fiducia nelle azioni individuali, sono contento per l'assist per Lautaro perché abbiamo passato momenti difficili davanti alla porta, è un momento importante per noi".

Sul derby contro il Milan in Champions League: "Per me è più importante ora la partita contro la Juventus, dobbiamo guardare partita dopo partita".

Su come immagina il suo futuro: "Non posso parlare, altrimenti gli altri ... (ride, n.d.r.). Adesso devo fare il massimo per l'Inter e guardare partita dopo partita".