Dove vedere la Serie A: Sky o DAZN? Le partite in tv e in streaming

Dove vedere la Serie A: le partite su Sky e DAZN

Il campionato di Serie A 2020-2021, partito lo scorso 13 settembre 2020, terminerà il prossimo 13 maggio 2021. Anche quest’anno, come noto, le partite potranno essere viste su ‘Sky‘ (7 per ogni turno di campionato) e su ‘DAZN‘ (3). La Lega di Serie A, finora, ha comunicato data, orario e tv per ogni incontro fino alla 29^ giornata. Vediamo, dunque, qui di seguito il tabellone completo.

24^ GIORNATA SERIE A

Venerdì 26 febbraio, ore 20:45, Torino-Sassuolo su ‘Sky Sport‘ (RINVIATA AL 17 MARZO P.V.)

Sabato 27 febbraio, ore 15:00, Spezia-Parma su ‘Sky Sport‘

Sabato 27 febbraio, ore 18:00, Bologna-Lazio su ‘Sky Sport‘

Sabato 27 febbraio, ore 20:45, Hellas Verona-Juventus su ‘DAZN‘

Domenica 28 febbraio, ore 12:30, Sampdoria-Atalanta su ‘DAZN‘

Domenica 28 febbraio, ore 15:00, Crotone-Cagliari su ‘DAZN‘

Domenica 28 febbraio, ore 15:00, Inter-Genoa su ‘Sky Sport‘

Domenica 28 febbraio, ore 15:00, Udinese-Fiorentina su ‘Sky Sport‘

Domenica 28 febbraio, ore 18:00, Napoli-Benevento su ‘Sky Sport‘

Domenica 28 febbraio, ore 20:45, Roma-Milan su ‘Sky Sport‘

25^ GIORNATA SERIE A

Martedì 2 marzo, ore 18:30, Lazio-Torino su ‘Sky Sport‘

Martedì 2 marzo, ore 20:45, Juventus-Spezia su ‘Sky Sport‘

Mercoledì 3 marzo, ore 18:30, Sassuolo-Napoli su ‘DAZN‘

Mercoledì 3 marzo, ore 20:45, Atalanta-Crotone su ‘Sky Sport‘

Mercoledì 3 marzo, ore 20:45, Benevento-Hellas Verona su ‘DAZN‘

Mercoledì 3 marzo, ore 20:45, Cagliari-Bologna su ‘Sky Sport‘

Mercoledì 3 marzo, ore 20:45, Fiorentina-Roma su ‘Sky Sport‘

Mercoledì 3 marzo, ore 20:45, Genoa-Sampdoria su ‘Sky Sport‘

Mercoledì 3 marzo, ore 20:45, Milan-Udinese su ‘DAZN‘

Giovedì 4 marzo, ore 20:45, Parma-Inter su ‘Sky Sport‘

26^ GIORNATA SERIE A

Sabato 6 marzo, ore 15:00, Spezia-Benevento su ‘Sky Sport‘

Sabato 6 marzo, ore 18:00, Udinese-Sassuolo su ‘Sky Sport‘

Sabato 6 marzo, ore 20:45, Juventus-Lazio su ‘DAZN‘

Domenica 7 marzo, ore 12:30, Roma-Genoa su ‘DAZN‘

Domenica 7 marzo, ore 15:00, Crotone-Torino su ‘Sky Sport‘

Domenica 7 marzo, ore 15:00, Fiorentina-Parma su ‘DAZN‘

Domenica 7 marzo, ore 15:00, Hellas Verona-Milan su ‘Sky Sport‘

Domenica 7 marzo, ore 18:00, Sampdoria-Cagliari su ‘Sky Sport‘

Domenica 7 marzo, ore 20:45, Napoli-Bologna su ‘Sky Sport‘

Domenica 7 marzo, ore 20:45, Inter-Atalanta su ‘Sky Sport‘

27^ GIORNATA SERIE A

Venerdì 12 marzo, ore 15:00, Lazio-Crotone su ‘Sky Sport‘

Venerdì 12 marzo, ore 20:45, Atalanta-Spezia su ‘Sky Sport‘

Sabato 13 marzo, ore 15:00, Sassuolo-Hellas Verona su ‘Sky Sport‘

Sabato 13 marzo, ore 18:00, Benevento-Fiorentina su ‘Sky Sport‘

Sabato 13 marzo, ore 20:45, Genoa-Udinese su ‘DAZN‘

Domenica 14 marzo, ore 12:30, Bologna-Sampdoria su ‘DAZN‘

Domenica 14 marzo, ore 15:00, Parma-Roma su ‘DAZN‘

Domenica 14 marzo, ore 15:00, Torino-Inter su ‘Sky Sport‘

Domenica 14 marzo, ore 18:00, Cagliari-Juventus su ‘Sky Sport‘

Domenica 14 marzo, ore 20:45, Milan-Napoli su ‘Sky Sport‘

28^ GIORNATA SERIE A

Venerdì 19 marzo, ore 20:45, Parma-Genoa su ‘Sky Sport‘

Sabato 20 marzo, ore 15:00, Crotone-Bologna su ‘Sky Sport‘

Sabato 20 marzo, ore 18:00, Spezia-Cagliari su ‘Sky Sport‘

Sabato 20 marzo, ore 20:45, Inter-Sassuolo su ‘DAZN‘

Domenica 21 marzo, ore 12:30, Hellas Verona-Atalanta su ‘DAZN‘

Domenica 21 marzo, ore 15:00, Juventus-Benevento su ‘Sky Sport‘

Domenica 21 marzo, ore 15:00, Sampdoria-Torino su ‘Sky Sport‘

Domenica 21 marzo, ore 15:00, Udinese-Lazio su ‘DAZN‘

Domenica 21 marzo, ore 18:00, Fiorentina-Milan su ‘Sky Sport‘

Domenica 21 marzo, ore 20:45, Roma-Napoli su ‘Sky Sport‘

29^ GIORNATA SERIE A

Sabato 3 aprile, ore 12:30, Milan-Sampdoria su ‘Sky Sport‘

Sabato 3 aprile, ore 15:00, Atalanta-Udinese su ‘Sky Sport‘

Sabato 3 aprile, ore 15:00, Benevento-Parma su ‘Sky Sport‘

Sabato 3 aprile, ore 15:00, Cagliari-Hellas Verona su ‘DAZN‘

Sabato 3 aprile, ore 15:00, Genoa-Fiorentina su ‘Sky Sport‘

Sabato 3 aprile, ore 15:00, Lazio-Spezia su ‘DAZN‘

Sabato 3 aprile, ore 15:00, Napoli-Crotone su ‘Sky Sport‘

Sabato 3 aprile, ore 15:00, Sassuolo-Roma su ‘Sky Sport‘

Sabato 3 aprile, ore 18:00, Torino-Juventus su ‘DAZN‘

Sabato 3 aprile, ore 20:45, Bologna-Inter su ‘Sky Sport‘.

CALCIOMERCATO MILAN, TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI >>>