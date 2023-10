Diritti Tv Serie A assegnati a DAZN e Sky: ecco le cifre

Chiusa la storia su diritti TV della Serie A. Oggi c'è stata la fumata bianca dell'Assemblea. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, nella votazione odierna è arrivato infatti il parere favorevole di 17 club su 20, una maggioranza assoluta che ha così consegnato i diritti tv per il prossimo quinquennio all'accoppiata DAZN e Sky per una cifra di 900 milioni di euro l'anno. I diritti riguardano il quinquennio 2024-2029. DAZN che dovrebbe mettere sul piatto 700 milioni di euro per la trasmissione di tutte le 10 partite, di cui 7 in esclusiva, e con Sky che invece farà arrivare alla Lega gli altri 200 milioni di euro per acquistare 3 gare per giornata in co-esclusiva. LEGGI ANCHE: Milan, il bilancio 2022/23. I ricavi superano quota 400 milioni di euro