Derby Milan-Inter, Gimenez presente allo stadio San Siro

Derby Milan-Inter, 23^ giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri arrivano con tantissimi dubbi. Il brutto ko in Champions League contro la Dinamo Zagabria che è costato un posto nella top 8 e gli ottavi diretti. Poi le tante voci di mercato con cambi e dubbi che forse resteranno fino alla chiusura (domani alla mezzanotte). E c'è il campo: la squadra di Conceicao ha vinto si l'ultimo precedente in Supercoppa italiana, ma arriva nettamente da sfavorita in questa sfida. Servirà una grande prestazione del Milan per portare a casa un risultato positivo e non perdere il treno per il quarto posto, vero obiettivo stagionale dei rossoneri.