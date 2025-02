Un periodo di tensione che ha portato anche all'addio di alcuni calciatori, come Davide Calabria e Álvaro Morata. Conceicao, alla vigilia del derby Milan-Inter, ha bollato come "bugie" le voci di tensioni nel gruppo rossonero. "Le persone confondono la mancanza di tranquillità con la passione. Io sono così, io non faccio finta, vivo le partite con emozione, ma questo non significa che sia sempre arrabbiato o nervoso".

"Sono così anche se vinco 4-0. Ho avuto tante richieste negli scorsi sei mesi, contratti molto ricchi, ma ho scelto il Milan perché non si può dire di no a questo club, è un passo importante per la mia carriera. Poi, come tutti gli allenatori, ho sempre la valigia pronta", ha spiegato Conceicao che, sul mercato, ha commentato: "Ho già manifestato da tempo la mia contrarierà al mercato aperto così a lungo".

"Mercato aperto a lungo, per la testa dei giocatori non è positivo" — "Per la testa dei giocatori non è positivo e, insieme alle cose che vedo e leggo che mi danno fastidio perché sono bugie, aumentano le difficoltà che abbiamo. Devo gestire cose che non mi appartengono, che vanno al di là del mio raggio di azione. Io vorrei pensare al campo, ma non c’è tempo; così come preferirei parlare di Simone Inzaghi, del suo 3-5-2". Sul derby Milan-Inter, Conceicao ha aggiunto poi quanto segue.

"È uno dei derby più importanti al mondo e sarà il mio primo a San Siro, sono consapevole di avere una grande responsabilità. L'Inter è fortissima, giocano insieme da tanni anni. Conosciamo i loro punti di forza, ma dovremo essere bravi a sfruttare le loro debolezze, tutte le squadre del mondo ne hanno. Le parole di Inzaghi sul possibile fallo su Kristjan Asllani sul nostro primo gol a Riyadh? È la sua opinione, la mia un'altra. La Supercoppa è passata, non serve parlare di un ipotetico fallo. Anch'io delle volte ho vissuto situazioni simili. Loro tranquilli e no noi? Quando l'arbitro fischia, la partita inizia la sua nuova storia".