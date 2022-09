Derby Milan-Inter 3-2 al 90′: Leao crea, Maignan salva | Serie A News

Terminato il derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco quanto accaduto nel secondo tempo della stracittadina

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, com'è andato il secondo tempo della stracittadina.

Il primo tempo si è concluso 1-1, con le reti di Marcelo Brozović al 21' per l'Inter e di Rafael Leão al 28' per il Milan. Nella ripresa subito Diavolo pericoloso, al 48', con Theo Hernández che, in piena area nerazzurra, incorna la sfera sul calcio di punizione battuto da Sandro Tonali: palla di poco fuori alla sinistra della porta difesa da Samir Handanović.

Milan-Inter 3-2, che secondo tempo del derby!

Il secondo tempo del derby si accende, però, con un quarto d'ora davvero pirotecnico. Al 54' segna il Milan: fallo laterale battuto velocemente dai rossoneri, palla a Rafael Leão che, dalla sinistra, serve in area di rigore nerazzurra Olivier Giroud. Girata mancina del centravanti transalpino e Diavolo in vantaggio. Sfera irraggiungibile per Handanović.

Al 60' tris rossonero, stavolta è Giroud a servire Leão, con una sponda aerea bellissima ma è ancora più superbo ciò che fa l'attaccante portoghese. In area di rigore mette a sedere tutta la difesa della squadra nerazzurra e deposita in rete la palla con un diagonale perfetto.

L'Inter, però, non si rassegna. Simone Inzaghi getta nella mischia tre elementi nuovi, tra cui Edin Džeko. È proprio il bosniaco, al 67', a riaprire i giochi: assist dalla sinistra di Matteo Darmian, che taglia alle spalle di Davide Calabria e mette la sfera nel cuore dell'area di rigore del Milan. L'ex romanista anticipa Fikayo Tomori e fa secco l'incolpevole Mike Maignan segnando il secondo gol dei suoi.

I nerazzurri, a questo punto, si gettano in avanti e creano almeno un paio di palle-gol importanti. Maignan dice di no prima a Lautaro Martínez, poi vola sotto la traversa per togliere dall'incrocio una rete quasi certa dell'ex (fischiatissimo) Hakan Çalhanoğlu.

Il finale è concitato, con le squadre un po' più lunghe e potenziali occasioni da una parte e dall'altra. L'unico, vero, brivido per il Diavolo arriva però al 95' con il destro al volo del neo-entrato Henrikh Mkhitaryan che termina sul fondo, con Maignan, comunque, apparso sulla traiettoria.

Milan-Inter 3-2, il primo derby della stagione lo vince la squadra di Stefano Pioli e Milano è sempre più rossonera. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>