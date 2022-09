Derby Milan-Inter 2-1, Giroud ribalta il match | Serie A News

Milan in vantaggio, al 54', nel derby di 'San Siro' contro l'Inter! Gol furbo della squadra di Stefano Pioli, con un fallo laterale battuto velocemente in direzione di Rafael Leão: assist immediato del portoghese per Olivier Giroud, in area di rigore nerazzurra. Girata mancina dell'attaccante francese nell'angolo più lontano alla sinistra di Samir Handanović e il portiere sloveno è superato ancora. Milan-Inter 2-1. Segui il live testuale del secondo tempo del match tra rossoneri e nerazzurri >>>