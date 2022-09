Derby Milan-Inter 3-1, capolavoro di Leao | Serie A News

Gol pazzesco di Rafael Leao nel derby di 'San Siro' tra Milan e Inter. Un'azione fantastica al 60', in combinazione con Olivier Giroud. Sugli sviluppi di un fallo laterale il francese ha fatto una bella sponda volante per l'accorrente Leao. L'attaccante portoghese, in slalom nell'area nerazzurra, ha fatto fuori tutti i difensori prima di battere Samir Handanović con un preciso diagonale. Pubblico in delirio, Milan-Inter 3-1. Segui il live testuale del secondo tempo del match tra rossoneri e nerazzurri >>>