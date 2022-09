Derby Milan-Inter 1-1 al 45′: Leao-gol, il Diavolo c’è | Serie A News

Terminato il primo tempo del derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco quanto accaduto nei primi 45' di gioco

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il primo tempo del derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Ecco quanto accaduto nei primi 45' di gioco.

Primi dieci minuti di studio, sebbene a ritmi altissimi e in uno stadio infuocato, con l'unica, vera emozione causata dal litigio in campo tra Denzel Dumfries e Theo Hernández per un normale contrasto di gioco. L'arbitro Daniele Chiffi risolve la disputa con un cartellino giallo a testa.

Milan-Inter 1-1 al 45': primo gol di Leao nel derby

La prima palla-gol è dell'Inter, con i nerazzurri che arrivano al tiro al 12' al termine di una bella azione manovrata. Il destro di Marcelo Brozović, però, è deviato in calcio d'angolo. Al 15', poi, la reazione del Milan: cross di Rafael Leão dalla sinistra ed Alessandro Bastoni, nel tentativo di anticipare Olivier Giroud, centra la traversa della propria porta.

Due minuti più tardi Samir Handanović si esalta sul destro a giro di Leão sul palo più lontano. I rossoneri crescono. Al 21', però, Brozović sfrutta un buco colossale della difesa rossonera, si infila tra le maglie larghe del Diavolo e batte Mike Maignan in uscita portando i nerazzurri in vantaggio.

Il Milan reagisce quasi subito, al 26', con Sandro Tonali che trova Giroud in area di rigore. Il centravanti francese si gira e tira di sinistro, ma la sfera termina di poco sul fondo e l'azione così non porta a nulla di concreto. Il gol del Milan è maturo e arriva al 28', quando Tonali approfitta di uno svarione della difesa dell'Inter e serve Leão.

Il portoghese, invece di rientrare sul destro, scarica un sinistro preciso e potente nell'angolo più lontano, alla sinistra di Handanović laddove lo sloveno non può di certo arrivare. Il derby torna subito in parità. Il Diavolo, nei dieci minuti successivi, crea ben quattro palle-gol: due con Giroud, che spreca. L'ex Arsenal e Chelsea rimedia anche un cartellino giallo per una diatriba con Milan Škriniar.

Due, colossali, con Theo e Charles De Ketelaere. Il missile di sinistro del francese e il colpo di testa del belga, però, non trovano di pochissimo lo specchio della porta interista. Che peccato! Giroud è in forma, è cercato dai compagni e lui non si sottrae alla battaglia. Ci prova, con due colpi di testa, al 41' e al 43', anche se i suoi tentativi non sortiscono l'effetto sperato.

L'Inter si rifa vedere dalle parti di Maignan con Lautaro Martínez, nel recupero, ma il suo tiro è deviato in angolo dalla scivolata di Davide Calabria. Il primo tempo del derby Milan-Inter finisce 1-1, ma i rossoneri avrebbero meritato sicuramente il vantaggio. Segui il live testuale del secondo tempo del match tra rossoneri e nerazzurri >>>