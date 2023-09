Derby Inter-Milan, Reijnders: “Dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare”

Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà alle ore 18:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Finalmente si può giocare questo derby, sicuramente c'è dell'emozione. Dobbiamo mostrare quello che sappiamo fare. Sarà una partita dura, ma scenderemo in campo per fare del nostro meglio". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o diretta streaming >>>