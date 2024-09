Mike Maignan, portiere del Milan, era in dubbio per il derby contro l'Inter di domenica a causa della botta alla coscia contro il Liverpool

Milan-Liverpool 3-1 è stata una brutta partita per i rossoneri, che sarebbe potuta essere ancora più grave a causa di infortuni. Mike Maignan si è accasciato diverse volte in campo, prima di avere uno sconto di gioco con il compagno di squadra Fikayo Tomori. Quest'ultimo è stato fatale per il francese, che ha lasciato il terreno di gioco in lacrime. Il giocatore non ha subito lesioni, ma ci sarà per il derby contro l'Inter? Le ultime novità.