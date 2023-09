Derby Inter-Milan, Inzaghi: “Ragazzi sempre concentrati: avanti così”

Sulle chiavi del successo nerazzurro : "Siamo stati concentrati, attenti, abbiamo vissuto i momenti della gara sempre lucidi. Sul 2-1 la squadra poteva risentire. Invece non abbiamo risentito e abbiamo fatto altri tre gol".

Sul gol di Marcus Thuram : "Gol bellissimo, è stato bravissimo. Sono stati tutti belli i gol. Quello di Marcus è stato importante nel momento in cui è venuto. Complimenti a lui, deve continuare così. Sono stati bravissimi i ragazzi, sempre concentrati. È così che li voglio vedere, devono continuare così".

