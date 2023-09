Derby Inter-Milan, Bastoni: “Siamo tranquilli. Sappiamo come affrontarli”

Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'Inter TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà alle ore 18:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Siamo tranquilli, abbiamo preparato bene la partita. Abbiamo visto come gioca il Milan, siamo pronti ad affrontarli". "Abbiamo innesti di grande qualità - ha proseguito Bastoni -. Le partite così si preparano da sole, le energie saltano fuori da sole. San Siro pieno di tanti tifosi dell'Inter ci darà grande carica". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan in tv o diretta streaming >>>