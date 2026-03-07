Derby, Inter letale sui calci piazzati: i dati che preoccupano il Milan

Per quanto riguarda il Milan, questa statistica preoccupa e non poco Massimiliano Allegri. Il Milan, in questo momento, è la seconda difesa del campionato con 20 gol subiti (prima la Roma con 19), ma la metà di questi sono arrivati da calcio piazzato. In particolare 5 su 20 da situazione di calcio d'angolo. I rossoneri, prima dei pericoli creati dagli attaccanti nerazzurri, dovranno stare molto attenti per quanto riguarda le palle inattive, sempre pericolose se a battere ci sono due piedi delicati come quelli di Dimarco e Calhanoglu.