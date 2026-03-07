Derby, Inter letale sui calci piazzati: i dati che preoccupano il Milan

Pianeta Milan
Milan, serve attenzione sui calci piazzati. Nessuno meglio dell’Inter da palla inattiva

In vista del derby di domani sera, ecco alcuni dati da calcio piazzato che preoccupano il Milan di Massimiliano Allegri
Tra circa 24 ore, a 'San Siro', andrà in scena il 246esimo derby di Milano e potrà essere decisivo ai fini dello Scudetto, con i nerazzurri già a +10 sui rossoneri secondi in classifica. Uno dei punti focali da cui passerà tanto della sfida sono i calci piazzati.

Derby, i calci piazzati saranno un fattore

Anche se in modo diverso, per le due squadre i calci piazzati saranno cruciali ai fini del risultato. Partendo dall'Inter, la squadra di Cristian Chivu è temibile in queste situazioni. I nerazzurri, infatti, sono primi nella classifica dei gol realizzati da palla inattiva. Delle 64 reti in Serie A, ben 21 sono arrivate da calcio piazzato, di cui 15 da corner.

Per quanto riguarda il Milan, questa statistica preoccupa e non poco Massimiliano Allegri. Il Milan, in questo momento, è la seconda difesa del campionato con 20 gol subiti (prima la Roma con 19), ma la metà di questi sono arrivati da calcio piazzato. In particolare 5 su 20 da situazione di calcio d'angolo. I rossoneri, prima dei pericoli creati dagli attaccanti nerazzurri, dovranno stare molto attenti per quanto riguarda le palle inattive, sempre pericolose se a battere ci sono due piedi delicati come quelli di Dimarco e Calhanoglu.

