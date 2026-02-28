Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verso Cremonese-Milan, rossoneri alla ricerca di una vittoria per sfatare un tabù che dura da 33 anni

CREMONESE-MILAN

Verso Cremonese-Milan, rossoneri alla ricerca di una vittoria per sfatare un tabù che dura da 33 anni

Cremonese-Milan, i rossoneri vogliono sfatare il 'tabù Zini'
Domenica alle 12:30 il Milan scenderà in campo contro la Cremonese per sfatare un tabù alo 'Zini' che dura da più di 30 anni
Redazione

Tabù Cremonese per il Milan? Potrebbe essere. Questo è quello che emerge dai dati delle ultime sfide tra i rossoneri e i grigiorossi. Archiviata la brutta sconfitta di 'San Siro' contro il Parma di Carlos Cuesta, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per la prossima gara di campionato contro la Cremonese di Davide Nicola.

La gara valida per la 27^ giornata di Serie A è in programma domenica 1 marzo alle ore 12:30 dallo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona. Oltre a ritrovare la vittoria che manca da due gare, i rossoneri devono sfatare un dato preoccupante. In Serie A, in casa della Cremonese, il Milan non vince da 33 anni. Nelle ultime tre gare, datate 1994, 1996 e 2022, sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Peraltro bisogna sottolineare un altro dato che preoccupa e non poco. Nelle ultime tre partite allo 'Zini' sono esattamente zero i gol segnati dai rossoneri.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Bomba di Romano: "Il Milan in trattativa molto avanzata per André". I dettagli>>>

Per l'ultima vittoria in campionato a Cremona bisogna tornare al 26 settembre 1993. In quel match i rossoneri si imposero 0-2 grazie ai gol nel primo tempo Jean-Pierre Papin e Marco Simone. Ci si augura che Massimiliano Allegri riesca a sfatare questo tabù già domani pomeriggio.

Leggi anche
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 27^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA