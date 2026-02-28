Cremonese-Milan, i rossoneri vogliono sfatare il 'tabù Zini'

Tabù Cremonese per il Milan ? Potrebbe essere. Questo è quello che emerge dai dati delle ultime sfide tra i rossoneri e i grigiorossi. Archiviata la brutta sconfitta di 'San Siro' contro il Parma di Carlos Cuesta, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per la prossima gara di campionato contro la Cremonese di Davide Nicola.

La gara valida per la 27^ giornata di Serie A è in programma domenica 1 marzo alle ore 12:30 dallo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona. Oltre a ritrovare la vittoria che manca da due gare, i rossoneri devono sfatare un dato preoccupante. In Serie A, in casa della Cremonese, il Milan non vince da 33 anni. Nelle ultime tre gare, datate 1994, 1996 e 2022, sono arrivati due pareggi e una sconfitta. Peraltro bisogna sottolineare un altro dato che preoccupa e non poco. Nelle ultime tre partite allo 'Zini' sono esattamente zero i gol segnati dai rossoneri.