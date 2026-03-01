Sulla crescita di Rafael Leão, fisica e da centravanti: "In crescita lui, ma anche Christian Pulisic, che ha lavorato bene, ha avuto un'occasione. E tornerà presto al gol. Ma anche Christopher Nkunku. Il gruppo sta facendo un bel percorso. Vincere era importante per la classifica: una vittoria in meno dal fare per il nostro obiettivo e per preparare bene il derby".

Su Davide Bartesaghi: "Ha preso un crampo, è stato meraviglioso. È uscito dal campo nel momento giusto (ride, n.d.r.), Pervis Estupiñán ha dato la palla a Luka Modrić per il cross del gol di Strahinja Pavlović. È un ragazzo che sta crescendo molto".

Sul carattere della squadra che non molla mai: "Era importante cercare questa vittoria perché avrebbe cancellato la sconfitta contro il Parma e migliorato la classifica. I ragazzi sono stati bravi. Troppo nervosi nei primi 20', grossi meriti alla Cremonese. Come sono un minimo calati, abbiamo avuto le occasioni".