CREMONESE-MILAN

Allegri dopo Cremonese-Milan: “Leao e Pulisic in crescita. Cancellata la sconfitta contro il Parma”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Daniele Triolo 

Cremonese-Milan 0-2, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "Punti importanti perché avevamo perso contro il Parma in casa, e ci aspetta un periodo brutto con il derby e la Lazio fuori. Questa vittoria cancella la sconfitta contro il Parma. Siamo partiti un po' nervosi. Quella sconfitta contro il Parma ci era rimasta un po' addosso".

Sulla crescita di Rafael Leão, fisica e da centravanti: "In crescita lui, ma anche Christian Pulisic, che ha lavorato bene, ha avuto un'occasione. E tornerà presto al gol. Ma anche Christopher Nkunku. Il gruppo sta facendo un bel percorso. Vincere era importante per la classifica: una vittoria in meno dal fare per il nostro obiettivo e per preparare bene il derby".

Su Davide Bartesaghi: "Ha preso un crampo, è stato meraviglioso. È uscito dal campo nel momento giusto (ride, n.d.r.), Pervis Estupiñán ha dato la palla a Luka Modrić per il cross del gol di Strahinja Pavlović. È un ragazzo che sta crescendo molto".

Sul carattere della squadra che non molla mai: "Era importante cercare questa vittoria perché avrebbe cancellato la sconfitta contro il Parma e migliorato la classifica. I ragazzi sono stati bravi. Troppo nervosi nei primi 20', grossi meriti alla Cremonese. Come sono un minimo calati, abbiamo avuto le occasioni".

