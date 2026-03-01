Sullo stato d'animo: "Secondo me rimane una grande prestazione al netto di qualche dettaglio sbagliato. Fanno la differenza a questo punto, dobbiamo stare attenti nelle prossime partite. Dovremo farci trovare pronti. Abbiamo testa fino alla fine a una grande squadra come il Milan oggi. Ho avuto la fortuna di conoscere Nicola e altri giocatori, mi sono inserito bene. L'umore non vincendo è quello che è, ma lavoriamo per portare gioia ai tifosi che se lo meritano".