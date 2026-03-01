Sebastiano Luperto, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Cremonese, Luperto: “Grande prestazione. Tenuto testa a una grande come il Milan”
CREMONESE-MILAN
Cremonese, Luperto: “Grande prestazione. Tenuto testa a una grande come il Milan”
Sebastiano Luperto, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' dopo Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata di Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona
Sullo stato d'animo: "Secondo me rimane una grande prestazione al netto di qualche dettaglio sbagliato. Fanno la differenza a questo punto, dobbiamo stare attenti nelle prossime partite. Dovremo farci trovare pronti. Abbiamo testa fino alla fine a una grande squadra come il Milan oggi. Ho avuto la fortuna di conoscere Nicola e altri giocatori, mi sono inserito bene. L'umore non vincendo è quello che è, ma lavoriamo per portare gioia ai tifosi che se lo meritano".
© RIPRODUZIONE RISERVATA