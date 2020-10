Convocati Milan – Le scelte di Pioli per Milan-Spezia: c’è Hauge

Milan-Spezia, i convocati di Pioli: presente Hauge

MILAN-SPEZIA ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato l’elenco dei convocati per la gara Milan-Spezia, in programma oggi alle ore 18:00 a San Siro. Presente nella lista, per la prima volta, anche il neo-acquisto Jens Petter Hauge. Ecco i calciatori rossoneri disponibili e convocati per Milan-Spezia:

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Brahim Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Castillejo, Colombo, R. Leão, Hauge, D. Maldini.

