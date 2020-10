Verso Milan-Spezia, le probabili formazioni: gioventù rossonera al potere

Milan, turnover massiccio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il playoff di Europa League vinto contro il Rio Ave, per il Milan è tempo di pensare nuovamente al campionato. I rossoneri, reduci da una vera e propria maratona, affronteranno il neopromosso Spezia di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, Stefano Pioli manderà in campo una formazione inedita, orfana di molti dei suoi punti di riferimento. A partire da Franck Kessie e Hakan Calhanoglu, spremuti in queso inizio di stagione. Titolare Sandro Tonali, così come Lorenzo Colombo, che ritorna al centro dell’attacco. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Colombo. All. Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Chabot, Erlic, Marchizza; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All. Italiano.

BAKAYOKO RITORNA IN ITALIA, E’ FATTA! MA NON AL MILAN… >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>