Como-Milan, Leao: “Il momento migliore della mia stagione. Contro la Juve …”

Su quanto è importante per lui essere ritornato a fare gol: "Io cerco sempre di fare gol, assist, aiutare la mia squadra. È chiaro che quando fai gol hai sempre la fiducia in alto. Credo che per le altre partite che arrivano, la prossima che è importante per noi, contro un avversario difficile, ci poterà fiducia ma non solo individualmente. Questa vittoria ha dato a tutti una buona fiducia contro la Juventus ed andare a vincere".

"Il gol di Theo? Voluto! È stato importante non aver mollato" — Sul momento migliore della sua stagione: "Boh, secondo me si. Io cerco sempre di essere al top, non solo individualmente, non solo gol e assist, cerco anche di fare una bella partita, trovare spazi per gli altri, e poi quello diventa più facile che fare gol ed assist perché sto dentro la partita e poi la squadra mi aiuta a mettere le mie caratteristiche a loro favore e così riesco ad aiutarli".

Sul gol di Theo Hernández voluto o fortunato: "Voluto, voluto (ride, n.d.r.) ovviamente".

Sul perché le tre vittorie con Conceição siano arrivate tutte in rimonta nella ripresa: "Una buona domanda. Alle volte è così. Primo tempo più forti, secondo tempo un po'... dipende. La cosa più importante è che non abbiamo mollato e siamo contenti di uscire di qua con 3 punti".