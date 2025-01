Como, Nico Paz esce per infortunio: in forte dubbio per la sfida al Milan

Una notizia che non ci voleva per il Como in vista della partita contro il Milan, in programma mercoledì 14 gennaio: Nico Paz, infatti, rischia di dover saltare l'incontro valevole per il recupero della 19^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il talento argentino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dello stadio 'Olimpico' di Roma nel corso della sfida contro la Lazio a causa di un infortunio alla caviglia. Il ragazzo è uscito accompagnato da un sanitario del club lariano dal momento in cui non era in grado di appoggiare il piede per terra.