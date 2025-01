Calciomercato Milan – Nico Paz-Ricci: doppio derby? Gli scenari

Nico Paz e Samuele Ricci , due giocatori molto interessanti che potrebbero piacere a tante squadre in Serie A. A gennaio una loro partenza dal Como e dal Torino sembra esclusa , vista l'importanza che hanno per entrambi i club. In estate, però, potrebbero essere al centro anche di un derby di calciomercato tra Inter e Milan . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Ricci e Nico Paz in estate? Ecco al doppio derby

L'Inter è apparsa più interessata a Nico Paz che a Ricci, per una questione di caratteristiche da ricercare in rosa. Il Milan invece a Ricci, per lo stesso motivo. Da qui a giugno, come scrive 'Tuttosport' in edicola, le cose potrebbero anche cambiare. L'Inter, infatti, potrebbe anche cedere Davide Frattesi in caso di grande offerta e a quel punto potrebbe puntare su Ricci come vice-Barella. Per il Milan, invece, Nico Paz potrebbe essere un colpo da inserire nella trequarti offensiva. Vedremo quali saranno i colpi di calciomercato estivi di Inter e Milan.