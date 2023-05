Champions League, il Milan si qualifica se… Ecco le combinazioni

Questa sera si giocherà Juventus-Milan, una partita che potrebbe decidere l'ultimo posto in Serie A, valido per qualificarsi per la prossima Champions League. Tenendo a mente il punteggio dell’andata, con gli scontri diretti decisivi che rappresentano il primo criterio determinante in caso di arrivo a pari punti, ecco quali sono i risultati a disposizione del Milan per giocare la Champions League 2023/24: