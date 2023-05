Milan, un punto per la Champions: poi la rivoluzione sul calciomercato

La partita di questa sera tra Juventus e Milan è fondamentale per entrambe le squadre : i bianconeri per tenere aperta la questione qualificazione Champions League. I rossoneri per chiuderla del tutto. Al Diavolo basta un punto per essere certo del quarto posto. L'edizione odierna del Corriere della Sera, parla della fondamentale qualificazione e di un calciomercato estivo , che potrebbe cambiare del tutto la rosa del Milan .

Un punto per la Champions

Per la Champions League, si legge, basta un ultimo sforzo. La qualificazione alla prossima Champions non è un optional per il Milan, che era partito con l’obiettivo di rivincere lo scudetto ma che, a due giornate dalla fine, si trova ad avere come obiettivo unico e imprescindibile proprio quei 50 milioni che derivano dalla partecipazione alla grande coppa 23/24: un tesoro fondamentale per sistemare proprio ciò che quest’anno non ha funzionato, vale a dire il calciomercato dell’estate scorsa, dal quale i rossoneri sono usciti non rafforzati ma indeboliti.