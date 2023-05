Calciomercato Milan – Openda record con il Lens: il prezzo cresce

Openda, è la stella del Lens, anche se, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, contro l'Ajaccio, non è stata la sua miglior partita. Il Lens cercava la Champions, che in Francia si ottiene con il secondo posto, e dopo 22 minuti vinceva 2-0. Dopo altri tredici, Openda ha fatto 3-0 su rigore. Per il Lens, è un gol storico: Lois ha eguagliato il record di 20 gol di Roger Boli, che resisteva da 29 anni, poi ha esultato con l’aeroplanino per omaggiarlo. Il belga, resta un obiettivo del calciomercato del Milan.