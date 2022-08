Caos DAZN, azioni legali in arrivo da parte della Lega Serie A: le ultime

Giornata nera per la piattaforma DAZN, che ha avuto problemi non solo in Italia ma in tutto il mondo: la Lega Serie A minaccia azioni legali

Giornata nera per la piattaforma DAZN, che ha avuto problemi non solo in Italia ma in tutto il mondo: la Lega Serie A minaccia azioni legali. Problemi denunciati da moltissimi utenti sia durante le gare delle 18.30 che durante quelle della fascia serale.

DAZN si è scusata, comunicando ai vertici della Lega che i disservizi sarebbero stati causati da un alto numero di persone che hanno eseguito le procedure di autenticazione nello stesso momento. La Lega non avrebbe ritenuto esaustiva la spiegazione e sta pensando di passare alle vie legali.

La Lega Serie A, inoltre, ha dato un ultimatum a DAZN, per le gare di oggi. Alle 18,30, infatti, si disputerà Hellas Verona-Napoli, mentre in serata è prevista Juventus-Sassuolo. Due delle big del nostro campionato impegnate, con molti tifosi al seguito. C'è da scommettere che tanti saranno gli utenti collegati per entrambe le gare. Staremo a vedere se il servizio offerto da DAZN sarà impeccabile o se si presenteranno nuovamente dei problemi. In quest'ultimo caso, ovviamente, bisognerà prendere provvedimenti seri e drastici per tutelare chi spende un prezzo molto alto per fruire di un servizio che non riceve.

Nel frattempo, DAZN ha fornito qualche spiegazione ai propri clienti, promettendo anche dei rimborsi. Questa la nota: "DAZN è consapevole di quanto sia importante il proprio servizio per gli appassionati di sport, prendiamo questa responsabilità seriamente e ci scusiamo profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend. Si è verificato un evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati in cui DAZN è presente. Come soluzione temporanea, abbiamo predisposto un’alternativa per seguire le partite tramite un link che abbiamo trasmesso ai clienti".

"Abbiamo tecnici che stanno lavorando ininterrottamente per risolvere la situazione - prosegue DAZN -. Forniremo nuovamente un'alternativa per seguire gli eventi in diretta, ove necessario. In Italia, nel rispetto delle regole esistenti, provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l'impegno che ci prendiamo".