Lega Serie A a DAZN: “Entro le 16 diteci come risolverete i problemi”

La Lega Calcio di Serie A ha appena inviato a DAZN una lettera in cui chiede chiarimenti in merito ai disservizi della giornata di ieri. Nella missiva, di cui l'ANSA ha preso visione, viene intimato alla piattaforma detentrice dei diritti TV delle gare di Serie A di specificare "entro le 16 di oggi", come "intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti".