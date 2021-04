Campioni d’Inverno e fuori dalla Champions? Milan, non è mai successo

Dal titolo di Campione d'Inverno in Serie A al quinto posto in classifica. Il Milan di Stefano Pioli, oggi, resterebbe fuori dalla Champions

Ieri sera, allo stadio 'Olimpico' di Roma, il 'Monday Night' tra Lazio e Milan è terminato 3-0 per i padroni di casa. Con questa sconfitta, i rossoneri di Stefano Pioli scivolano, in un colpo solo, dal secondo al quinto posto nella classifica di Serie A . Per la prima volta, dunque, da quando è iniziata la stagione 2020-2021 , il Diavolo è fuori dalla zona Champions League .

Ma non va dimenticato come il Milan aveva concluso il girone d'andata del campionato al primo posto, conquistando il titolo (seppur platonico) di Campione d'Inverno . Bene, dopo aver fatto registrare, finora, molti record positivi, il Milan di Pioli, adesso, rischia di centrare quello più negativo possibile.

Non è mai successo, dunque, che chi era in testa a metà campionato abbia concluso il torneo fuori dalla competizione europea più prestigiosa. Un dato, poi, è ancora più schiacciante: a partire dal campionato 2004-2005 in ben 15 occasioni su 17 la squadra Campione d’Inverno ha poi vinto lo Scudetto. A farne le spese per ben due volte il Napoli, sempre a favore della Juventus. Mercato, il Milan mette in cantiere due colpi dal Real Madrid >>>