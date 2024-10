Milan, ufficiali date e orari dalla 14^ alla 18^: ecco quando ci sarà la Roma

(fonte: acmilan.com) Nuovi appuntamenti da segnare in calendario per la stagione 2024/25. Ecco date e orari delle gare del Milan di Serie A dalla 14ª alla 18ª giornata.

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA ED EA SPORTS FC SUPERCUP

La Lega Serie A ha reso nota anche la data e l'orario di Milan-Sassuolo, Ottavo di finale di Coppa Italia che si giocherà martedì 3 dicembre alle ore 21.00 (diretta TV, in Italia, su Canale 5) e di Juventus-Milan, Semifinale di Supercoppa Italiana in programma venerdì 3 gennaio 2025 alla Kingdom Arena di Riyadh, con diretta televisiva sulle reti Mediaset. L'eventuale Finale di Supercoppa ci vedrebbe affrontare la vincente di Inter-Atalanta lunedì 6 gennaio 2025, sempre in Arabia Saudita. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Rinnovo in bilico per Theo Hernandez? La Juventus studia il colpo