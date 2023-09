Cagliari-Milan 1-3, il tabellino e il report di ‘acmilan.com’

Il Milan batte in rimonta il Cagliari per 1-3. I rossoneri sono andati in gol con Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Ecco il report e tabellino

(f0nte:acmilan.com) - Di gioco, di voglia e di personalità. La squadra esce dalla ragnatela di Cagliari con un pregevole successo in rimonta, facendo sua una partita che si era messa sul binario sbagliato e che poteva nascondere ulteriori insidie. 3-1 il risultato finale all'Unipol Domus, grazie alle reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek, a rimontare il vantaggio di Luvumbo. Quella ottenuta in Sardegna è la quinta vittoria stagionale in Serie A, che ci porta a quota 15 punti in classifica. È stata, come ci si attendeva, una partita non semplice, perché il Cagliari di Ranieri si è dimostrato combattivo e, una volta trovato il vantaggio, si è chiuso a riccio provando a inibire le nostre iniziative. Il pareggio raggiunto dopo soli dieci minuti ha frenato la tensione e ha permesso alla squadra di esprimersi al meglio, segnando il 2-1 già prima dell'intervallo per ribaltare l'inerzia della serata in pochi minuti.

Importante e perentoria la reazione dei nostri ragazzi, dunque, sulle ali dell'entusiasmo dei nuovi acquisti: il pareggio costruito da Pulisic e finalizzato da Okafor, il 2-1 nato da un'invenzione di Reijnders e il 3-1 confezionato ancora da Pulisic per Loftus-Cheek, a ruoli invertiti rispetto al gol dell'1-0 a San Siro contro il Torino. Due prime volte in rete, per Noah e Ruben, e una prova da protagonista anche per Yacine Adli, schierato in cabina di regia e molto ben integrato nella manovra della squadra. Tanti buoni segnali contro una formazione che aveva bisogno di punti e di fiducia: giocare su questi campi è storicamente difficile ma il Milan, di forza e di gioco, si è dimostrato superiore, riuscendo anche a gestire le energie di qualche giocatore in vista del prossimo impegno con la Lazio, sabato alle 18.00 a San Siro.