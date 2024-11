Un cambio dell'ultimo minuto inatteso quello che è stato annunciato in vista di Cagliari - Milan e che riguarderà il secondo portiere. Nella giornata di oggi, sabato 9 novembre , alle ore 18:00 , infatti, andrà in scena l'incontro tra i rossoneri di Paulo Fonseca e i sardi di Davide Nicola . Da una parte il Diavolo vorrà dare continuità al successo contro il Real Madrid in Champions League , mentre gli isolani hanno assolutamente bisogno dei tre punti per allontanarsi, seppur momentaneamente, dalla zona calda della classifica. Anche perché al momento sono appena fuori dalla zona retrocessione.

Cagliari-Milan, cambio dell'ultimo minuto: ci sarà il secondo portiere

Intanto, come detto, ci sarà un cambio tra i pali. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, noto giornalista di 'Sky Sport', infatti, non ci sarà Simone Scuffet in porta per il Cagliari, bensì Alan Sherri. Il 26enne sarà alla sua prima partita in assoluto in Serie A, anche se non sono note le cause della decisione di schierarlo al posto del titolare. Il suo debutto si aggiunge a quello di Francesco Camarda nel Milan. Il classe 2008 scenderà per la prima volta in campo dal 1' dopo aver giocato diversi spezzoni nelle ultime settimane.