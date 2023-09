Cagliari-Milan, Pioli: “Abbiamo vinto una partita che si era complicata”

Sullo schema da calcio d'angolo : "Il merito è del mio staff e dei giocatori in campo. Non siamo una squadra che colpisce sulle palle inattive e il fatto di riuscirci ci può dare fiducia".

Sui nuovi giocatori : "Ho cambiato 5 giocatori ma hanno giocato giocatori che per noi sono titolari. Questi sono giocatori che sanno giocare a calcio. Spero che Jovic si metta apposto di condizione. Anche Romero è un giocatore interessante. Ho messo in campo una squadra forte, con delle sbavature che devono essere eliminate. Abbiamo vinto una partita che si era complicata".

Su Adli : "Una storia di un ragazzo che sta molto bene, è molto stimato dai suoi compagni. Non ha mai cambiato il suo atteggiamento e ha accettato di mettersi in discussione. Poi ci sono tante cose che si possono fare meglio".

Sul gruppo : "Ormai non si può più parlare di giocatori vecchi, ormai c'è un Milan e i giocatori arrivati sono di livello. Sono molto contento del lavoro fatto dal club e della compattezza del gruppo".

Sulle 200 vittorie in Serie A : "Spero di essere solo all'inizio, di lavorare ancora tanto perché mi piace. Spero di portare avanti il più a lungo possibile il lavoro che stiamo facendo".

