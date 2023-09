Cagliari-Milan, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

QUI CAGLIARI — I rossoblù inseguono ancora la prima vittoria di questo campionato. Il ko nell'ultimo turno contro l'Atalanta (2-0) ha evidenziato le fatiche offensive dei sardi, che fin qui hanno realizzato solamente un gol, conquistando però due punti grazie ad altrettanti pareggi. Le valutazioni per il match contro il Milan partono dal modulo. Mister Ranieri, infatti, valuta se riproporre la difesa a tre osservata nelle ultime due gare o tornare alla difesa a 4, con cui aveva iniziato il proprio cammino in Serie A. Luvumbo resta intoccabile nel duo di attacco rossoblù, ad uno tra Petagna, Pavoletti e Shomurodov il compito di affiancarlo per risolvere le grane in zona gol. Dubbi e ballottaggi anche in mediana con Augello e Sulemana favoriti, mentre non si registrano nuove assenze rilevanti oltre a quelle di Lapadula, Rog e Pereiro, indisponibili da inizio stagione.

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A: 45 su 80, completano il bilancio otto successi sardi e 27 pareggi.

Il punteggio di 1-0 in favore del Milan è il risultato più frequente nelle sfide tra rossoblù e rossoneri in Serie A.

I rossoneri sono imbattuti nelle sfide disputate di mercoledì contro il Cagliari in Serie A (2V, 1N); tuttavia i sardi hanno evitato la sconfitta proprio nel precedente più recente di questo tipo (1-1 casalingo del 29/10/2014).

Nessuna squadra ha segnato più reti rispetto al Milan (tre) nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (tre anche per Fiorentina, Frosinone e Sassuolo), tuttavia il Cagliari non ha ancora subito reti in quel parziale di gara e solo due nei primi trenta.

I primi gol di Olivier Giroud con la maglia del Milan tra tutte le competizioni sono arrivati proprio contro il Cagliari - doppietta a San Siro il 29 agosto 2021 - mentre Alessandro Florenzi ha segnato una rete e servito tre assist contro il Cagliari in Serie A - contro nessun'altra squadra il laterale rossonero ha servito più passaggi vincenti (tre anche contro Genoa e Napoli).

DOVE GUARDARE CAGLIARI-MILAN — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN e Sky. Per guardare Cagliari-Milan in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.30 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 18.25 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A — Sarà Federico La Penna a dirigere Cagliari-Milan. Per il fischietto di Roma, la prossima sarà la gara numero 58 nel massimo campionato italiano. Cinque i precedenti con i rossoneri per l'arbitro classe 1983: un pari nel più recente incontro a San Siro contro la Salernitana (1-1), completato da due successi, un pari e un ko. Tra questi ha già diretto in carriera uno scontro diretto tra Cagliari e Milan nel febbraio 2019: allora, a San Siro, a imporsi furono i rossoneri per 3-0. Ad accompagnarlo gli assistenti Imperiale e Rossi, insieme al quarto ufficiale Colombo. Irrati al VAR, assistito da Paganessi.

La 6ª giornata di Serie A ha preso il via martedì 26 settembre con l'anticipo Juventus-Lecce 1-0. Il programma di mercoledì 27 propone, invece, tanti incontri: oltre a Cagliari-Milan, anche Empoli-Salernitana e Hellas Verona-Atalanta si disputeranno alle 18.30. A seguire ecco Inter-Sassuolo, Lazio-Torino e Napoli-Udinese alle 20.45. Tre i match che chiuderanno il turno infrasettimanale: giovedì 28 si giocheranno infatti Frosinone-Fiorentina e Monza-Bologna alle 18.30, Genoa-Roma alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter 15; Juventus*; Milan 12; Lecce* 11; Fiorentina 10; Atalanta 9; Napoli, Frosinone, Torino 8; Hellas Verona 7; Bologna, Sassuolo 6; Roma, Monza 5; Lazio, Genoa 4; Salernitana, Udinese 3; Cagliari 2; Empoli 0. (* = una partita in più) LEGGI ANCHE: Cagliari-Milan, le probabili formazioni >>>

