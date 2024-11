Cagliari-Milan, Camarda titolare: secondo più giovane ‘deb’ rossonero in Serie A

L'attaccante classe 2008 sembra essere un predestinato

Ricordiamo anche che Camarda detiene già il record per il più giovane esordiente di sempre nell'intero campionato di Serie A (Milan-Fiorentina del 25 novembre 2023 a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni). Inoltre, debuttando in Champions League in Milan-Bruges dello scorso 22 ottobre 2024, l'attaccante è anche diventato il più giovane esordiente italiano di sempre nella competizione, il settimo in totale. LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>