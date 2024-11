Dove vedere Cagliari-Milan? Una sola possibilità: streaming e in TV

A che ora gioca il Milan oggi?

Cagliari-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 18:00, si disputerà, allo stadio 'Unipol Domus' di Cagliari, la sfida Cagliari-Milan, valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Il Cagliari di Davide Nicola arriva dopo il KO in Serie A contro la Lazio. In campionato i rossoblù si trovano al momento al 17esimo posto con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. Il Milan di Paulo Fonseca arriva dalla vittoria contro il Real Madrid in Champions League. I rossoneri sono al momento settimi in Serie A con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte (con una partita in meno).