Sul sognare qualcosa di grosso come giovane: “Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso. Sognare è gratis, perché non farlo? Noi dobbiamo rimanere liberi con la testa e pensare partita dopo partita”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CAGLIARI-MILAN
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul suo ruolo da centrale: “Merito soprattutto della squadra, poi io cerco di fare quello che mi dice il mister. Ho giocato in questo ruolo l’anno scorso col Milan Futuro ma farlo qua è un’altra storia”.
Sul sognare qualcosa di grosso come giovane: “Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso. Sognare è gratis, perché non farlo? Noi dobbiamo rimanere liberi con la testa e pensare partita dopo partita”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA