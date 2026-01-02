Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bartesaghi nel post-partita di Cagliari-Milan: “Il ruolo? Ci avevo giocato con il Milan Futuro, ma qui …”

CAGLIARI-MILAN

Bartesaghi nel post-partita di Cagliari-Milan: “Il ruolo? Ci avevo giocato con il Milan Futuro, ma qui …”

Bartesaghi nel post-partita di Cagliari-Milan: 'Il ruolo? Ci avevo giocato con il Milan Futuro, ma qui ...'
Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Daniele Triolo Redattore 

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Cagliari-Milan 0-1, così Bartesaghi nel post-partita di 'DAZN'

—  

Sul suo ruolo da centrale: “Merito soprattutto della squadra, poi io cerco di fare quello che mi dice il mister. Ho giocato in questo ruolo l’anno scorso col Milan Futuro ma farlo qua è un’altra storia”.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sul sognare qualcosa di grosso come giovane: “Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso. Sognare è gratis, perché non farlo? Noi dobbiamo rimanere liberi con la testa e pensare partita dopo partita”.

Leggi anche
Cagliari-Milan, Bartesaghi: “Tutti sogniamo qualcosa di grande. Dobbiamo…”
Milan, Leao al 90esimo: “La squadra è sulla giusta strada. Allegri mi ha detto…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA