Cagliari-Milan, Bartesaghi: “Tutti sogniamo qualcosa di grande. Dobbiamo…”

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari
Alessia Scataglini
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul ruolo, non suo: “Merito soprattutto della squadra, poi io cerco di fare quello che mi dice il mister. Ho giocato in questo ruolo l’anno scorso col Milan Futuro ma farlo qua è un’altra storia”.

Tu che sei giovane sogni qualcosa di grosso?“Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso. Sognare è gratis, perché non farlo? Noi dobbiamo rimanere liberi con la testa e pensare partita dopo partita”

