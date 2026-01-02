Cagliari-Milan, Bartesaghi: “Tutti sogniamo qualcosa di grande. Dobbiamo…”

Tu che sei giovane sogni qualcosa di grosso?“Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso. Sognare è gratis, perché non farlo? Noi dobbiamo rimanere liberi con la testa e pensare partita dopo partita”
CAGLIARI-MILAN
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul ruolo, non suo: “Merito soprattutto della squadra, poi io cerco di fare quello che mi dice il mister. Ho giocato in questo ruolo l’anno scorso col Milan Futuro ma farlo qua è un’altra storia”.
Tu che sei giovane sogni qualcosa di grosso?“Tutti sogniamo qualcosa di molto grosso. Sognare è gratis, perché non farlo? Noi dobbiamo rimanere liberi con la testa e pensare partita dopo partita”
