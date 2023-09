Cagliari-Milan, Adli: “Ho sempre lavorato senza mollare mai”

"Non era facile, mi sono sempre preparato per giocare e ho avuto sempre la fiducia dei miei compagni e del mister. Stasera è andata bene e sono felice. Dall'inizio della stagione ho cambiato il ruolo e devo lavorare in fase difensiva. Lo staff mi sta aiutando, oggi sapevamo che potevano far male in ripartenza e ho cercato di aiutare la difesa. Ero molto contento di iniziare da titolare, ho cercato di giocare come so giocare, sono felice per la squadra e abbiamo vinto, quindi mi va bene. Io mi sono sempre sentito bene in questo gruppo, ho sempre lavorato senza mollare niente e sapevo che un giorno toccava a me. Aiuterò sempre la squadra". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>