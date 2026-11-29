C'è una partita che Fabio Pisacane difficilmente dimenticherà. Il 28 maggio 2017, nell'ultima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, il Cagliari superò il Milan per 2-1 grazie a una rete del difensore arrivata al 93'. Una vittoria speciale, perché coincise con l'ultima partita disputata allo storico stadio Sant'Elia e perché rappresentò il primo gol in Serie A nella carriera del calciatore napoletano.

A distanza di anni, Pisacane si ritrova nuovamente davanti al Milan, questa volta in una veste completamente diversa: non più da difensore rossoblù, ma da allenatore del Cagliari. Un incrocio particolare, considerando che proprio contro i rossoneri aveva vissuto uno dei momenti più importanti della propria carriera da calciatore.

Una partita ricca di episodi: Crosta ipnotizzò Bacca

Quella sfida, valida per la 38ª giornata della stagione 2016-2017, fu caratterizzata da diversi episodi. Il Cagliari passò in vantaggio al 17' con, bravo a sfruttare l'assist die a battere Gianluigi Donnarumma. Il Milan provò a reagire, ma trovò sulla propria strada Luca Crosta, giovane portiere classe 1998 cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero.

Nella ripresa arrivò l'occasione per pareggiare: l'arbitro Rosario Abisso assegnò un calcio di rigore al Milan per un fallo di Artur Ioniță su Gabriel Paletta. Dal dischetto si presentò Carlos Bacca, ma Crosta riuscì a respingere la conclusione del colombiano, diventando uno dei protagonisti della partita.

Il Milan ebbe comunque una seconda opportunità dagli undici metri. Questa volta fu Gianluca Lapadula a incaricarsi della battuta, trasformando il rigore al 72' e riportando il risultato in equilibrio. Poco dopo, però, i rossoneri rimasero in inferiorità numerica per l'espulsione di Paletta, punito con il secondo cartellino giallo.

Il tap-in al 93' e la prima rete in Serie A

Quando la partita sembrava ormai destinata a concludersi sul pareggio, arrivò l'episodio decisivo. Al 93', sugli sviluppi di una punizione battuta da João Pedro, Donnarumma riuscì a respingere il pallone, ma sulla ribattuta si avventò proprio Pisacane. Il difensore fu il più rapido di tutti e depositò in rete il pallone del definitivo 2-1.

Per lui non fu soltanto il gol della vittoria: si trattò della prima rete in Serie A, arrivata nella sua prima stagione nel massimo campionato italiano. Una soddisfazione enorme per un calciatore che aveva raggiunto la massima categoria dopo un percorso particolarmente difficile e ricco di ostacoli.

La rete assunse un significato ancora più speciale perché fu l'ultima realizzata nella storia del Sant'Elia, prima della chiusura dell'impianto. Una coincidenza che rese Pisacane uno dei protagonisti di una serata destinata a rimanere nella memoria dei tifosi rossoblù.

Il precedente più recente: il Cagliari ha già fatto male al Milan all'ultima giornata

La sfida contro il Cagliari riporta alla memoria anche un precedente molto più recente e doloroso per i tifosi rossoneri. Il 24 maggio 2026, nell'ultima giornata della Serie A 2025-26, i sardi espugnarono San Siro imponendosi per 2-1 e compromettendo definitivamente le ambizioni del Milan di qualificarsi alla Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri era passata in vantaggio dopo appena due minuti grazie ad Alexis Saelemaekers, bravo a sfruttare l'assist di Santiago Gimenez.

Al 20', però, il Cagliari aveva trovato il pareggio con Borrelli, abile a ribadire in rete un pallone rimasto in area. Nella ripresa arrivò il colpo decisivo: al 57', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Rodriguez anticipò la difesa rossonera e firmò il definitivo 2-1. Una sconfitta pesantissima, arrivata proprio nel momento in cui il Milan si giocava l'accesso alla massima competizione europea. I rossoneri chiusero il campionato al quinto posto con 70 punti, dovendo accontentarsi dell'Europa League. Il Cagliari, invece, festeggiò una vittoria prestigiosa a San Siro.

Da quella rete alla panchina: Pisacane ritrova il Diavolo

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Il legame tra Pisacane e il Milan non si è esaurito con quella partita. I rossoneri hanno incrociato più volte il percorso dell'attuale allenatore rossoblù: nel 2025, alla guida della Primavera del Cagliari, conquistò anche la Coppa Italia di categoria battendo proprio il Milan in finale per 3-0.Adesso il confronto si sposta sul palcoscenico della Serie A. Pisacane proverà a interrompere un'altra tradizione negativa per il Cagliari, che non è ancora riuscito a battere il Milan all'Unipol Domus. Il ricordo del 2017, però, resta una pagina speciale: l'ultima vittoria casalinga rossoblù contro il Diavolo porta proprio la firma del tecnico che oggi siede sulla panchina sarda.