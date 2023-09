Cagliari-Milan 1-3, le chiavi della vittoria di ‘acmilan.com’

MERCOLEDÌ DI PRIME VOLTE

La partita in Sardegna va in archivio con diverse prime volte tra i 16 rossoneri impiegati in campo. I primi gol ufficiali di Okafor e Loftus-Cheek, la prima da titolare in stagione per Adli (e lo stesso Okafor), il primo centro in questo campionato di Tomori e l'esordio nella ripresa di Luka Romero. Avere raccolto l'intera posta in palio al termine dei 90' ha un valore doppio, perché certifica la profondità della rosa a disposizione di Mister Pioli e permette di guardare con rinnovata fiducia all'intensissimo calendario che ci attende prima della sosta di ottobre: Lazio a San Siro, Borussia Dortmund e Genoa in trasferta. Ciò che spicca per positività, di tutte queste prime volte, è il valido apporto fornito dai giocatori sopracitati. In una stagione così lunga potere contare su tutti può rivelarsi fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi più importanti.