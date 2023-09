Calciomercato Milan – Centrocampista: tentativo estivo per Alcaraz, ma…

La sessione estiva di calciomercato si è ormai conclusa da diverse settimane e, a questo proposito, il Milan è stata una delle società più attive in Italia. Come spesso accade, però, nel corso dei mesi successivi emergono interessanti retroscena in merito a trattative avviate e poi non andate a buon fine. E anche il club rossonero ha provato ad acquisire diversi giocatori, senza però riuscirci.