Cagliari-Milan 0-2: Ibrahimovic è MVP del match | Serie A News

Cagliari-Milan: Ibrahimovic migliore in campo

CAGLIARI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta alla ‘Sardegna Arena‘, votato dai tifosi rossoneri come miglior giocatore di Cagliari-Milan 0-2 di ieri sera. Ecco come il Milan ha commentato la scelta dei sostenitori del Diavolo.

“Due gol, entrambi in apertura di un tempo. Un rigore spiazzante e un sinistro elegante in ripartenza, due conclusioni quasi chirurgiche per siglare la tredicesima vittoria stagionale del suo Milan.

È uno Zlatan Ibrahimovic sempre più da record a firmare il ‘Monday Night‘ tra Cagliari e Milan: lo svedese, con i due gol di ieri, è arrivato a 12 centri in campionato, in sole 8 presenze. Un bottino già superiore a quello della scorsa stagione, con 10 partite giocate in meno.

Un totale che a oggi lo rende il migliore, per media gol, tra i primi cinque campionati europei, davanti a Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Per numeri, è uno dei migliori Zlatan di sempre: qualcosa di straordinario, se si pensa che a ottobre il gigante di Malmö compirà 40 anni.

Per leadership tecnica, tattica e morale il suo valore è anche superiore: non è una sorpresa, quindi, che sia stato proprio Zlatan Ibrahimovic la vostra scelta come MVP di Cagliari-Milan".