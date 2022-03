Cagliari-Milan 0-1: tutti i numeri della partita | Serie A News

Dati, numeri e statistiche di Cagliari-Milan 0-1, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022. Tutto ciò che c'è da sapere sul match

1 - Considerando le singole stagioni, quella attuale è solo la seconda in cui il Milan è andato a segno in 15 trasferte di fila nella sua storia in Serie A, dopo il 1967/68.