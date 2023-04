Bologna-Milan, turno di riposo per Kjaer: nemmeno convocato

Bologna-Milan, una partita importante per i rossoneri: Pioli valuta il turnover, mentre Kjaer non partirà con la squadra

Il Milan si prepara per una trasferta molto importante. I rossoneri giocheranno domani contro il Bologna, una squadra molto in forma. I rossoneri, in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Napoli, potrebbero scendere in campo con una squadra molto diversa da quella vista mercoledì a San Siro.