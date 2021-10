Bologna-Milan 2-4, Bennacer è MVP della partita | Serie A News

Ismaël Bennacer, autore del terzo gol al 'Dall'Ara', miglior giocatore di Bologna-Milan 2-4, partita del 9° turno della Serie A 2021-2022

"Ovunque . E decisivo nel momento più delicato. Ismaël Bennacer è, indiscutibilmente, il miglior rossonero di Bologna-Milan. Sulla App del club ufficiale il centrocampista algerino ha ricevuto oltre il 69% dei voti, davanti a Davide Calabria e Fodé Ballo-Touré. Il gol di Isma - bellissimo e con un alto coefficiente di difficoltà - è risultato decisivo in un momento particolarmente complicato della partita.

Bennacer ha segnato il suo secondo gol in maglia rossonera e, curiosamente, il primo era arrivato proprio contro il Bologna, a San Siro nel luglio 2020. 92 palloni toccati, 77 passaggi positivi, 8 palloni recuperati, 1 gol e 1 assist per il 4-2 di Ibra. 90 minuti in costante crescita, un climax che lo ha portato a trovare i guizzi determinanti proprio nel finale, nel momento più caldo. Bravo Isma, sei tu l'MVP!".