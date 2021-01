Bologna-Milan 1-2: Donnarumma MVP del match | Serie A News

Bologna-Milan 1-2: è Donnarumma l’uomo-partita dei tifosi rossoneri!

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, votato come miglior giocatore di Bologna-Milan 1-2 dello stadio ‘Dall’Ara‘ dai tifosi rossoneri. Battuti i compagni di squadra Franck Kessié e Rafael Leão. Vediamo come il Milan, attraverso i suoi canali ufficiali, ha commentato la decisione dei suoi sostenitori.

“Tre parate decisive in momenti delicati della partita: la prima su Sansone, sullo 0-1; la seconda su Domínguez, con il Bologna lanciato in contropiede, sempre con i rossoneri avanti di una sola lunghezza; infine, sul tuffo di testa di Soriano, pochi istanti dopo il gol che aveva rimesso in partita il Bologna. Come a scacciare le streghe di un tentativo di rimonta.

Gigio Donnarumma è stato votato come migliore in campo di Bologna-Milan con il 54% delle preferenze, davanti a Franck Kessie (30%) e Rafael Leão (8%): le sue parate hanno blindato un risultato importante per il cammino rossonero in campionato".