Bologna-Milan 1-1 al 90′: Diavolo sprecone, ma ottime risposte dalle riserve

Al 77esimo si rivede il Bologna con un tiro molto debole dalla distanza di Dominguez: facile parata per Maignan. Al 79esimo Calabria si fa sorprendere da Lykogiannis e lo stende irregolarmente: il capitano rossonero riceve il giallo ed essendo diffidato salterà il prossimo match di campionato. Grande occasione per il Milan per passare in vantaggio all'84esimo. Grande accelerazione di Leao sulla sinistra che si fa 40 metri palla al piede per poi servire Brahim Diaz al limite dell'area: tutto solo, lo spagnolo ha il tempo di sistemarsi il pallone che viene calciato alto sopra la traversa. All'89esimo, come accaduto nel primo tempo, al Milan non viene concesso un rigore evidente. Tocco di mano in area di rigore di Lucumì, ma per Massa e il VAR non ci sono gli estremi per assegnare il penalty. Si conclude con questo episodio dubbio il match tra Bologna e Milan, un match che i rossoneri avrebbero meritato di vincere nonostante il turnover massiccio adottato da Pioli.