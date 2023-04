Bologna-Milan 1-1 al 45′: Sansone colpisce a freddo, ma Pobega pareggia

Bologna-Milan 1-0: il racconto dei primi 45' dello stadio 'Dall'Ara'

Pronti, via e Bologna subito in vantaggio. Dormita generale della difesa, un po' come quanto visto in Champions contro il Napoli. Dopo trenta secondi Sansone riceve un pallone in area di rigore e colpisce alle spalle di Maignan tagliando sul primo palo. Il Diavolo non sta a guardare e reagisce subito, quando al settimo minuto di gioco Rebic viene abbattuto in area di rigore da Soumaoro: il rigore sembrava evidente, ma per Massa e il VAR tutto regolare. E sarà ancora Rebic al 20' a rendersi pericoloso con un colpo di testa, ma Skorupski compie una bella parata in presa. Due minuti dopo altra chance per il Milan, questa volta con Florenzi che calcia una precisa punizione: attento ancora una volta il portiere del Bologna che mette in angolo. Sugli sviluppi di questo corner, Saelemaekers fa partire un tiro insidioso da fuori area, con la sfera che esce fuori non di molto.