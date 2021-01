Benevento-Milan 0-2: Donnarumma è MVP del match | Serie A News

Benevento-Milan 0-2: è Donnarumma il migliore in campo

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, votato dai tifosi del Diavolo come miglior giocatore di Benevento-Milan 0-2 di ieri pomeriggio allo stadio ‘Vigorito‘. Donnarumma ha battuto i compagni di squadra Simon Kjær, che rientrava dopo un mese di stop, e Rafael Leão, autore della prodezza del raddoppio.

Ecco come il sito web ufficiale del Milan ha motivato la premiazione di Donnarumma a MVP di Benevento-Milan:

“Un’ordinaria giornata straordinaria. Al ‘Ciro Vigorito‘ di Benevento Gigio Donnarumma è stato il solito baluardo rossonero tra i pali, rispedendo al mittente tutti i tentativi dei padroni di casa. Una grande prestazione, una prestazione “da Gigio”, sempre presente. È lui l’MVP di Benevento-Milan, davanti a Kjær e Leão.

In una partita sofferta, il numero 99 si è messo in mostra con 5 parate, alcune realmente decisive, su Gaetano Letizia nel primo tempo e su Gianluca Lapadula nel finale. Gianluca Caprari l'ha 'graziato' in occasione del calcio di rigore, permettendogli di blindare il quinto clean sheet stagionale in campionato, dopo quelli con Bologna, Crotone, Spezia e Fiorentina. Avanti così Gigio!"