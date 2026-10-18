Le parole del tecnico della 'Dea' dopo il match disputato a 'San Siro' contro il Milan di RÃºben Amorim ecco le dichiarazioni integrali dell'allenatore toscano
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Maurizio Sarri, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si Ã¨ svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Atalanta, le parole di Sarri«Abbiamo pressato con scarsa intensitÃ nel primo tempo e siamo andati in difficoltÃ , nonostante questo la prima grossa occasione Ã¨ stata nostra. Poi abbiamo avuto episodi contrari, perchÃ© anche per noi câ€™era un rigore per fallo di mano di De Winter su cross di Rowe, solo che a noi non Ã¨ stato richiamato al VAR. Poi oggi ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare a*******o lâ€™arbitro e venire solo ammoniti (Rabiot, ndr). A noi la conduzione di gara di Chiffi non Ã¨ piaciuta per niente. Abbiamo avuto la palla del 3-3 e a quel punto avremmo potuto anche vincerla perchÃ¨ mancavano dieci minuti e lâ€™inerzia era tutta dalla nostra parteÂ».
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