Maurizio Sarri, allenatore nerazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Atalanta, partita della 7^ giornata della Serie A 2026-2027 che si Ã¨ svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Atalanta, le parole di Sarri

«Abbiamo pressato con scarsa intensitÃ nel primo tempo e siamo andati in difficoltÃ , nonostante questo la prima grossa occasione Ã¨ stata nostra. Poi abbiamo avuto episodi contrari, perchÃ©, solo che a noi non Ã¨ stato richiamato al VAR. Poi oggi ho scoperto che ci sono giocatori che possono mandare a*******o lâ€™arbitro e venire solo ammoniti (Rabiot, ndr). A noi la conduzione di gara di Chiffi non Ã¨ piaciuta per niente.perchÃ¨ mancavano dieci minuti e lâ€™inerzia era tutta dalla nostra parteÂ».